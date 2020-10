Stand: 09.10.2020 19:29 Uhr Irina Liebmann mit Uwe-Johnson-Preis ausgezeichnet

Die Berliner Schriftstellerin Irina Liebmann hat für ihren Roman "Die Große Hamburger Straße" den mit 20.000 Euro dotierten Uwe-Johnson-Preis erhalten. Liebmann habe in ihrem Text ein Prosa-Netz entworfen, in dem unterschiedliche Zeitebenen kunstvoll miteinander in Verbindung gebracht werden, hieß es in der Begründung der Jury. Die Spanne reiche vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Ihr gehe es darum zu erzählen, "wie etwas wirklich ist". Der nach Uwe Johnson (1934 - 1984) benannte Preis wurde erstmals 1994 vergeben. | 09.10.2020 19:27