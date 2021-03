Stand: 08.03.2021 06:44 Uhr Internationaler Frauentag: Aktionen trotz Corona in MV

In Neubrandenburg startet eine Frauenaktionswoche mit ernsten Themen wie einer Gedenkveranstaltung am Frauenehrenmal. Es gibt aber auch bunte Aktionen, wie Blumen verteilen auf dem Marktplatz und digitales Kaffee-Trinken mit Lesung. Auch in Rostock beginnt eine Festwoche, das ganze digital unter dem Titel "Ein Tag ist nicht genug" mit Lesungen, Workshops, Kunst und Theater. Themen sind unter andrem Geschlechterrollen und Sexismus in Deutschrap und Fußball. In Greifswald ist eine feministische Fahrraddemo geplant, um auf die schwierige Situation von Frauen, Lesben und Transmenschen in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Bereits am Donnerstag gab es den digitalen Festakt zum Frauentag in der Schweriner Staatskanzlei. Dabei wurde die Lungenfachärztin Jördis Frommhold als Frau des Jahres ausgezeichnet für ihre Arbeit zur Aufklärung über die Covid19-Langzeitfolgen. | 08.03.2021 07:00

