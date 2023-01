Internationale Grüne Woche: MV mit 60 Ausstellern in Berlin Stand: 20.01.2023 05:00 Uhr Nach zwei Jahren Corona-Pause startet sie heute wieder: die Grüne Woche in Berlin. Auch Mecklenburg-Vorpommern präsentiert sich auf der internationalen Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau.

In Berlin startet am Vormittag die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau - die Grüne Woche. Der Nordosten hat erstmals eine eigene Halle. Rund 60 Aussteller zeigen sich und ihre regionalen Spezialitäten: etwa Holunderbrause aus Ludwigslust, Hanfeis aus Neubrandenburg und Rehsalami aus Dobbertin. Auch Hotels, Tourismusvereine und Landkreise werben für sich auf der Grünen Woche.

Weitere Informationen Voting: Was landet bei Ihnen auf dem Teller? Tofu, Schweinebraten, Gemüse? Was essen Sie und was essen Sie nicht. In unserem Voting sammeln wir ein Stimmungsbild. mehr

Agrarminister Backhaus: "Zurück in eine neue Normalität"

Mecklenburg-Vorpommern will nach den Worten von Agrarminister Till Backhaus (SPD) beim Neustart der Internationalen Grünen Woche in Berlin an die Erfolge früherer Jahre anknüpfen. Die Landwirtschaftsmesse ist laut Backhaus die wichtigste Veranstaltung ihrer Art für Mecklenburg-Vorpommern. Er erwarte nach zweijähriger Corona-Zwangspause einen "anständigen Start zurück in eine neue Normalität", erklärte Backhaus.

Messe als Werbefläche für kleine Unternehmen

Mehr als 65.000 Menschen arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern in der Ernährungsbranche. Sie verarbeiten regionale Rohstoffe zu Lebens-, Genuss- und Futtermitteln. Vor allem kleinere Betriebe, die nicht viel Geld für Werbung haben, würden die Tage in Berlin für sich nutzen, um auch neue Kunden zu gewinnen, so Backhaus. Das Land beteiligt sich an den Messekosten mit rund 600.000 Euro.

Nach Angaben der Veranstalter werben etwa 1.800 Aussteller aus mehr als 70 Ländern der Erde mit über 100.000 Produkten um die Gunst des Publikums. Die Messe dauert bis zum 29. Januar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.01.2023 | 05:00 Uhr