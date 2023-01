Internationale Grüne Woche: Ländertag in Berlin Stand: 21.01.2023 06:00 Uhr In Berlin findet die Grüne Woche statt. Nach zwei Jahren Corona-Pause präsentiert sich Mecklenburg-Vorpommern auf der internationalen Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau mit rund 60 Ausstellern.

Im Mittelpunkt der Grünen Woche in Berlin steht heute der Ländertag. Mecklenburg-Vorpommern präsentiert sich unter dem Motto "Natürlich aus MV" als Spezialitäten- und Urlaubsland. Das Motto gibt auch einem neues Regionalzeichen seinen Namen, das an Unternehmen vergeben wird. Es wurde vom Landesmarketing erarbeitet und soll zeigen, wie vielfältig die Palette hochwertiger Produkte ist. Mit dem Regionalzeichen würden Betriebe kostenfrei unterstützt, ihre Spezialitäten für die Verbraucher noch sichtbarer zu machen, heißt es.

Protest der Bauern am Brandenburger Tor

Der Ländertag auf der Grünen Woche gilt als besucherstärkster Messetag. Mittags werden in Berlin Bauern aus ganz Deutschland gegen die Agrarpolitik der EU und Bundesregierung protestieren. Am Brandenburger Tor werden zahlreiche Traktoren erwartet. Landwirte fordern immer wieder faire Preise für ihre Produkte und weniger Bürokratie.

60 Aussteller aus MV

Auf der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau präsentieren sich rund 1.400 Aussteller aus 60 Ländern in den kommenden zehn Tagen. Mecklenburg-Vorpommern hat eine eigene Länderhalle. Rund 60 Aussteller aus dem Nordosten zeigen sich und ihre regionalen Spezialitäten dort: etwa Holunderbrause aus Ludwigslust, Hanfeis aus Neubrandenburg und Rehsalami aus Dobbertin. Auch Hotels, Tourismusvereine und Landkreise werben für sich auf der Grünen Woche.

Agrarminister Backhaus: "Zurück in eine neue Normalität"

Mecklenburg-Vorpommern will nach den Worten von Agrarminister Till Backhaus (SPD) bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin an die Erfolge früherer Jahre anknüpfen. Die Landwirtschaftsmesse ist laut Backhaus die wichtigste Veranstaltung ihrer Art für Mecklenburg-Vorpommern. Er erwarte nach zweijähriger Corona-Zwangspause einen "anständigen Start zurück in eine neue Normalität", erklärte Backhaus. Die Grüne Woche sei nicht nur internationale Leitmesse für gesunde Ernährung, sondern auch Testmarkt für neue Produkte. Viele kleine und mittelständische Unternehmen verfolgten das Ziel, den Gästen das Land Mecklenburg-Vorpommern näher zu bringen, so Backhaus.

Messe als Werbefläche für kleine Unternehmen

Mehr als 65.000 Menschen arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern in der Ernährungsbranche. Sie verarbeiten regionale Rohstoffe zu Lebens-, Genuss- und Futtermitteln. Das Land beteiligt sich an den Messekosten mit rund 600.000 Euro. Nach Angaben der Veranstalter werben insgesamt mehr als 100.000 Produkte um die Gunst des Publikums. Die Messe dauert bis zum 29. Januar.

