Stand: 02.03.2021 12:18 Uhr Interesse an Kleinen Waffenscheinen in MV nimmt ab

Das Interesse an Kleinen Waffenscheinen etwa für Schreckschusspistolen oder Reizgaswaffen nimmt in Mecklenburg-Vorpommern ab. 2020 erteilten die Behörden 1.017 Genehmigungen für solche Waffen. Im Rekordjahr 2016 waren es noch etwa 3.000, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag hervorgeht. Die Zahl sinkt seit 2016 fast kontinuierlich: 2017 wurden rund 1.500 Kleine Waffenscheine ausgegeben, 2018 waren es 1.098, im Jahr darauf mit 1.233 etwas mehr. Das Niveau war vor 2016 allerdings deutlich niedriger: 2015 wurden den Angaben zufolge gut 300 Kleine Waffenscheine neu ausgegeben, in den Jahren davor waren die Zahlen noch geringer. | 02.03.2021 12:18