Stand: 21.08.2020 11:12 Uhr - NDR 1 Radio MV

Insektenzählung: NABU verzeichnet Rekordbeteiligung

Noch nie haben so viele Menschen beim "Insektensommer" des Naturschutzbundes (NABU) mitgezählt wie in diesem Jahr. Bundes- wie landesweit verzeichnet der NABU eine Rekorbeteiligung. In Mecklenburg-Vorpommern haben sich etwa 1.400 Menschen beteiligt. Am häufigsten gesichtet wurde die Ackerhummel - sowohl landes- als auch bundesweit. Auf Platz zwei und drei landeten der Kleine Fuchs und das Tagpfauenauge, jeweils Schmetterlingsarten.

Viele Insektenarten vom Aussterben bedroht

Jedes Jahr ruft der NABU auf, Bienen, Käfer oder Schmetterlinge zu zählen. Mit der Aktion will die Naturschutzorganisation auf die enorme Bedeutung von Insekten aufmerksam machen. In Deutschland gibt es etwa 33.000 registrierte Arten. Viele von ihnen sind vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet - etwa die Malveneule, ein mittelgroßer Nachtfalter oder die Grüne Strandschrecke, eine Heuschreckenart.

Heimischer Marienkäfer noch nicht verdrängt

Beim diesjährigen Insektensommer stand der heimische Siebenpunkt-Marienkäfer im Fokus. Er landet in Mecklenburg-Vorpommern auf Platz fünf. Anhand der Daten wollten die Naturschützer herausfinden, ob diese Art bereits vom nicht heimischen Asiatischen Marienkäfer verdrängt wurde. Dies ist noch nicht der Fall.

