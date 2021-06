Insektensommer: Was summt und krabbelt wird gezählt Stand: 04.06.2021 06:55 Uhr Im Fokus der Naturschutzaktion "Insektensommer" steht in diesem Jahr der Asiatische Marienkäfer. Teilnehmer sollen melden, wie oft sie den erst vor wenigen Jahren eingewanderten Asiatischen und den heimischen Siebenpunktmarienkäfer entdecken konnten.

Die Naturschützer vom NABU wollen so herausfinden, wie stark die eingewanderte Art bereits heimische Arten verdrängt hat. Bundesweit gibt es insgesamt rund 70 Marienkäferarten. Der asiatische wurde vor wenigen Jahrzehnten eingeschleppt. Weil diese Unterart besonders viele Blattläuse vertilgt, war sie sogar zur biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt worden. Während der einheimische Siebepunkt mit gerademal 50 Blattläusen am Tag zufrieden ist, verspeist der Asiatische Marienkäfer die fünffache Menge. Gezählt und gemeldet werden aber sollen nicht nur Marienkäfer, sondern alle Insekten.

Vorbild "Stunde der Gartenvögel"

Wie bei den jährlichen Vogelzählungen sucht sich jeder, der mitmachen will, einen Platz in der Natur und notiert alle gesichteten Insekten, eine Stunde lang. Orientierungshilfe bietet der NABU auf seiner Internetseite. Dort stellt er die wichtigsten heimischen Insekten vor, mit Fotos. Es wird jährlich zweimal gezählt: einmal jetzt bis Mitte Juni und dann noch einmal im August, um möglichst eine Vielfalt von Tieren zu ermitteln.

Zählen und Meldung machen

Zählen sollen die Teilnehmer des Insektensommers in einem Beobachtungsgebiet, das nicht größer sein soll als etwa zehn Meter in jede Richtung. Dann können die Beobachtungen gemeldet werden - per Online-Formular oder über eine APP des Naturschutzbundes NABU. Im vergangenen Jahr waren bundesweit fast 16.000 Teilnehmer dabei, mit knapp 10.000 Meldungen.