Innenministerium genehmigt Haushalt für Ludwigslust-Parchim

Gut 53 Millionen Euro will der Landkreis Ludwigslust-Parchim in diesem Jahr investieren - und benötigt dafür Kredite in Höhe von gut 20 Millionen Euro. Ihren Haushaltsplan hatten die Kreistagsmitglieder bereits im Dezember beschlossen, nun hat das Innenministerium grünes Licht gegeben. Besonders in die Sanierung der Straßen und die Modernisierung der Schulen soll Geld fließen. „Wir werden nunmehr wichtige Maßnahmen zeitnah anschieben. Beispielsweise steht der Erweiterungsbau der Förderschule an der Bleiche in Ludwigslust kurz vor dem Baustart. Hier ist die Fertigstellung des Rohbaus als erster Bauabschnitt bis zum Ende dieses Jahres geplant“, kündigte Landrat Stefan Sternberg (SPD) an. An seine Genehmigung hat das Innenministerium Bedingungen geknüpft. Die Umsetzung dieser Auflagen sollen im Juni zusammen mit einer Nachtragshaushaltssatzung im Kreistag beraten werden. | 21.05.2021 7:35