Initiative ruft Nichtwähler zum Nutzen ihres Grundrechts auf

Stand: 21.09.2021 18:23 Uhr

Die Initiative "WIR. Erfolg braucht Vielfalt" hat zur regen Teilnahme an der Landtags- und Bundestagswahl aufgerufen. In ihr engagieren sich viele hundert Menschen in Mecklenburg-Vorpommern für Demokratie und Vielfalt.