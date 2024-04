Bahn-Modernisierung führt zu zahlreichen Strecken-Sperrungen in MV Stand: 11.04.2024 16:40 Uhr Die Deutsche Bahn hat am Donnerstag über geplante Strecken-Sperrungen in Mecklenburg-Vorpommern informiert. Anlass dafür sind grundlegende Erneuerungen der Bahnanlagen. Hier finden Sie alle Bauauswirkungen im Überblick.

Für das Jahr 2024 hat die Deutsche Bahn über geplante Strecken-Sperrungen informiert. Das betrifft vor allem die Verbindung zwischen Hamburg und Berlin sowie Neubrandenburg und Demmin. Es geht um eine grundlegende Erneuerung der Bahnanlagen. Ziel sei es, den Fern-, Regional-, S-Bahn- und Güterverkehr stabiler zu machen, die Attraktivität des Bahn-Angebots kontinuierlich zu erhöhen und weitere Fahrgäste und Unternehmen, die Waren transportieren, für die Reise mit der Bahn zu gewinnen.

Modernisierung der Nordbahn zwischen Neustrelitz und Stralsund

Der 125 Kilometer lange Abschnitt zwischen Neustrelitz und Stralsund wird bereits seit Januar saniert. Neue Stellwerkstechnik, modernisierte Bahnhöfe und eine leistungsfähigere Strecke sollen mehr Stabilität im Bahnbetrieb ermöglichen. Die Bauarbeiten sind jedoch mit einigen Einschränkungen im Bahn-Betrieb verbunden:



bis zum 26. Mai keine Züge zwischen Neustrelitz und Neubrandenburg

vom 8. bis zum 28. April abschnittsweise Sperrungen auf den Strecken Berlin-Stralsund und Lübeck-Strasburg (Uckermark)

vom 9. Juni bis zum 14. Dezember 2024 kein Verkehr zwischen Neubrandenburg und Demmin (ab dem 7. Juli erweitert bis Burg Stargard)

vom 7. Juli bis 14. Dezember 2024 auf der Strecke Lübeck-Strasburg (Uckermark) keine Züge zwischen zwischen Sponholz und Blankenhof

Modernisierung der Strecke Berlin-Hamburg

Hierbei handelt sich laut der Bahn um die größte Modernisierung, die auch Mecklenburg-Vorpommern betrifft und die vom 16. August bis zum 14. Dezember mit einigen Umleitungen und längeren Reisewegen verbunden ist. So wird der Fernverkehr zwischen Berlin und Hamburg in dieser Zeit umgeleitet, was mit längeren Fahrzeiten einhergeht. Im Regionalverkehr gelten abschnitts- und zeitweise ebenfalls Einschränkungen einschließlich Ersatzverkehr mit Bussen:

Wittenberge–Ludwigslust 16.8. bis 14.12.2024: Vollsperrung Wittenberge-Karstädt: Regionalverkehr nur zwischen Ludwigslust und Karstädt

6.10. bis 4.12.2024: Vollsperrung Wittenberge-Ludwigslust Ludwigslust–Hagenow Land 13.9. bis 6.10.2024 Vollsperrung Ludwigslust-Hagenow Land

31.10. bis 7.11.2024 Vollsperrung Ludwigslust-Hagenow Land Hagenow Land–Büchen 16.8. bis 30.9.2024 Vollsperrung Hagenow Land-Büchen Büchen–Hamburg 16.8. bis 1.9.2024: Vollsperrung Hamburg-Büchen

1.9. bis 2.10.2024: Eingleisige Sperrungen in wechselnden Abschnitten - Regionalverkehr fährt eingeschränkt

4.10. bis 7.10.2024: Vollsperrung Büchen und Schwarzenbek

7.10. bis 30.10.2024: Eingleisige Sperrung in wechselnden Abschnitten - Regionalverkehr fährt eingeschränkt

30.10. bis 3.11.2024: Vollsperrung Büchen-Schwarzenbek

3.11. bis 14.12.2024: Eingleisige Sperrungen in wechselnden Abschnitten - Regionalverkehr fährt eingeschränkt

8.11. bis 15.11.2024/27.11. bis 4.12.2024: Vollsperrung im Zulauf auf Hamburg Hbf

Weitere Modernisierungen in Mecklenburg-Vorpommern

Rostock: bis Juli 2025 Ersatzneubau der Goetheplatzbrücke

Lalendorf - Teterow: Ersatzneubau der Bahnbrücke in Klein Wokern - durchgehende Vollsperrung zwischen Teterow und Lalendorf mit Ersatzverkehr vom 25. Mai bis 22. Juni 2024

Hagenow Land - Holthusen: Brückenarbeiten, Gleiserneuerung - Ersatzverkehr mit Bussen vom 2. August bis 24. November 2024

Bahnhof Hagenow Land: neuer zweigleisiger Abschnitt zwischen zwei Weichen - Bauarbeiten bis Dezember 2024

Ludwigslust bis Ende 2025: Bau einer Eisenbahnüberführung - vorübergehende Sperrungen u.a. auch während der Sanierung der Strecke Hamburg - Berlin

Schwerin-Görries - Schwerin Hbf: Instandhaltungsarbeiten an einem Durchlass vom 30. April bis 17. Mai 2024 - keine Fernverkehrszüge zwischen Hamburg/Magdeburg und Schwerin, Ersatzbusse zwischen Hamburg und Schwerin sowie Shuttlezüge zwischen Schwerin und Stralsund/Binz. Einzelne Züge der Linie RE1 werden an unterschiedlichen Verkehrstagen zwischen Holthusen (zusätzlicher Halt) und Schwerin Hbf durch Busse ersetzt. Die Busse halten nicht in Schwerin-Görries und Schwerin Mitte.

