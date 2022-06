Inflation in MV klettert auf Rekordwert von 8,3 Prozent Stand: 07.06.2022 18:08 Uhr Vor allem aufgrund der weiter hohen Energiepreise ist die Inflation in Mecklenburg-Vorpommern im Mai auf einen Rekordwert gestiegen. Das Statistische Landesamt weist die Teuerungsrate mit 8,3 Prozent aus - sie liegt damit deutlich über dem Bundesschnitt.

Deutschlandweit liegt die Inflation bundesweit laut dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden bei 7,9 Prozent. Als Hauptpreistreiber gelten weiter die Energiekosten. Im Nordosten mussten Verbraucher für Heizöl im Mai 80,2 Prozent mehr bezahlen als vor einem Jahr. Bei Heizöl und Kraftstoffen zusammengenommen betrug der Preisanstieg 51,3 Prozent. Strom war 28,7 Prozent teurer, Gas legte 23,3 Prozent zu, wie das Amt weiter ermittelte.

Starke Verteuerungen bei Lebensmitteln

Auch bei den Lebensmitteln zogen die Preise weiter an - um 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresreferenzmonat. Besonders stark kletterten die Preise für Mehl (+ 70,8 Prozent) und Butter (+ 46,7 Prozent). Aber auch Eier (+ 30,6), Fleisch (+ 16,2) und Kartoffeln (+ 14,3) verteuerten sich erheblich. Die Preise in Hotels und Gaststätten zogen um durchschnittlich 10,2 Prozent an.

Volkswirte geben keine Entwarnung - Verbraucher in Sorge

In diesem Jahr lag die Inflation in Deutschland im Mai im dritten Monat in Folge deutlich über sieben Prozent. Volkswirte gehen nicht davon aus, dass sich das Preisniveau schnell entspannen wird - im Gegenteil. Immer mehr Verbraucher machen sich angesichts unvermindert kletternder Preise für Energie und Lebensmittel Sorgen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Mecklenburg-Vorpommern hat im Vergleich der Bundesländer nach wie vor das niedrigste Lohnniveau und die niedrigsten durchschnittlichen Bruttoeinkommen.

