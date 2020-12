In und um Greifswald werden 85.000 Bäume gepflanzt Stand: 02.12.2020 15:59 Uhr In und um Greifswald werden bis Mitte des Monats 85.000 Bäume gepflanzt. Bei der Auswahl der Baumarten spielt der Klimawandel eine Rolle.

Forstamts-Mitarbeiter wollen 85.000 Bäume bis Mitte des Monats im Greifswalder Umland pflanzen. Zum Auftakt am Mittwoch ging es mit 25 Obstbäumen in Steffenshagen los. Die Obstbäume sind eine Spende einer Bank aus Greifswald. Ziel der Baumpflanzungen sei es, Waldverluste auszugleichen, heißt es von Stadtförster Bent Knoll.

Trockenheit und Schädlingsbefall setzen Bäumen zu

In diesem Jahr waren die größten Probleme für die Bäume neben der Trockenheit insbesondere der Schädlingsbefall bei den Fichten. "Beides war in diesem Jahr extrem", so Knoll. Neben Obstbäumen, die etwa an Waldrändern gesetzt werden, sollen Kastanien, Linden, Erlen und Lärchen gepflanzt werden - also Bäume, die mit Trockenheit besser zurechtkommen.

