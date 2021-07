Stand: 13.07.2021 14:03 Uhr Corona-Krise: In ganz MV 7.400 Minijobs weggefallen

In ganz Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr pandemiebedingt rund 7.400 Minijobs weggefallen. Innerhalb von zwölf Monaten sank ihre Zahl um acht Prozent auf zuletzt rund 81.000, teilte die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt mit. Sie beruft sich auf neue Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. In unsicheren Zeiten kürzten Firmen zuerst bei den 450-Euro-Kräften, die allerdings weder Anspruch auf das Kurzarbeiter-, noch auf das Arbeitslosengeld hätten. Betroffene müssten besser geschützt und Minijobs ab dem ersten Euro sozialversicherungspflichtig werden, so die IG Bauen-Agrar-Umwelt. | 13.07.2021 14:03