In fünf Jahren: Bildungsministerium plant Stellenabbau bei Lehrern Stand: 17.09.2021 06:44 Uhr Intensiv versucht das Bildungsministerium derzeit neue Lehrer zu finden, doch das könnte sich bald ändern: In fünf Jahren sollen sogar Stellen abgebaut werden. Das Ministerium erwartet ab 2026 weniger Schüler im Land.

"Bildung" - das ist nach den Meinungsumfragen das wichtigste politische Thema in Mecklenburg-Vorpommern - wenige Tage vor der Wahl. Die Parteien überbieten sich mit Vorschlägen. Fast alle wollen mehr Lehrkräfte anstellen, auch die SPD. Die macht sich für eine Werbekampagne stark, um neue Lehrer und Lehrerinnen ins Land zu holen. Doch bald könnte sich das Blatt wenden: Vom Schuljahr 2026 an ist ein Stellenabbau vorgesehen.

Das geht aus der Prognose des Ministeriums zum Lehrerbedarf hervor. Auf Seite 19 ist der "Abbauplan" klar vorgezeichnet. Erst leicht, dann immer stärker soll die Zahl der Lehrerposten sinken. Im Jahr 2035 plant das Ministerium nur noch mit 9.600 Vollzeit-Stellen - das sind 700 weniger als zurzeit. Gleichzeitig soll die Zahl der Neueinstellungen rapide zurückgehen - von jährlich 700 auf nur noch 270. Grund für den Stellenabbau ist die vorhergesagte sinkende Schülerzahl. Der Report ist kein Geheimpapier, das Ministerium hat ihn transparent auf seiner Internet-Seite veröffentlicht.

Grüne sprechen von "Mogelpackung"

Der Bildungsexperte der Grünen, der Rostocker Landtagskandidat Christopher Dietrich, sieht einen massiven Widerspruch zu den Ankündigungen auch der SPD. Alle seien sich einig, dass mehr Lehrer nötig seien, auch um die Lücken nach der Corona-Pandemie zu schließen – beispielsweise durch bessere Angebote in kleineren Klassen und weniger Unterrichtsausfall. Außerdem sei es wichtig, den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Das könne nur durch weniger Pflichtstunden gelingen, sie müssten von 27 auf 25 pro Woche gesenkt würden, so Dietrich im Gespräch mit dem NDR. Die Verbesserungen sei aber nur möglich, wenn keine Lehrerstellen abgebaut würden. Die SPD suggeriere im Moment, sie würde sich für "gute Schule" einsetzen. Der geplante Stellenabbau lasse das allerdings als "Mogelpackung" erscheinen. Dietrich weist auf ein weiteres Problem hin. Die Planungen für die künftige Stellenzahl hätten auch ein Einfluss auf die Zahl der Studienplätze für das Lehramt. Würden diese weiter reduziert, sei es schwer, bei akutem Lehrerbedarf schnell gegenzusteuern. Das Problem von heute würde sich damit in einigen Jahren erneut einstellen.

CDU: Prognose nicht haltbar

Der Bildungsexperte der CDU-Fraktion, Marc Reinhardt, hält die Prognose aus dem April für nicht haltbar. "Das Papier dürfte schon jetzt falsch sein", sagte er dem NDR. In der Schule gebe es schon wegen der Inklusion "enorme Bedarfe", darum könne man die Zahl der Lehrerstellen nicht senken. Außerdem hätten sich Prognosen, wie sich die Zahl der Schüler entwickeln wird, schon in der Vergangenheit als trügerisch erwiesen.

Abbau an den Grundschulen

Das Bildungsministerium antwortete auf eine Anfrage des NDR, "Die rein rechnerische Stellenausstattung ist in der Lehrkräftebedarfsprognose gemäß den derzeitigen Haushaltsvorschriften in Relation zur Schülerzahl fortgeschrieben. Die dargestellte Entwicklung ist rein demographisch bedingt. Politisch zu entscheiden, wie in Jahren bis 2035 mit dem Schülerzahlrückgang in Bezug auf die Lehrerstellen umgegangen wird, und die damit verbundenen Aushandlungsprozesse, sind Aufgaben der jeweiligen Landesregierungen." Ministerin Bettina Martin (SPD) hatte im April bereits eingeräumt, das ein "Absinken der Lehrerbedarfsstellen" erwartet werde. Die größte Stellenkürzung soll es laut Prognose in den Grundschulen geben: Von 3.000 Lehrerstellen sollen im Jahr 2035 etwa 2.600 übrig bleiben. Hier beginnt laut Planungen der Stellenabbau schon in vier Jahren.