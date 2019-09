Stand: 28.09.2019 13:00 Uhr

In die Röhre gucken: Pilzberater dringend gesucht

Seit ungefähr zwei Wochen werden Pilzfreunde in Mecklenburg-Vorpommern wieder fündig: Butterpilze, Rotfüßchen, Steinpilze, Ziegenlippen strecken ihre Köpfe gen Himmel. Und das, obwohl dieser Sommer sehr trocken war. Inzwischen ist, regional unterschiedlich, der ersehnte Regen gefallen und sorgt dafür, dass auf Wiesen, an Wegen, Waldrändern und im eigenen Garten verstärkt Pilze wachsen.

Pilzausbeute regional höchst unterschiedlich

Diesmal fallen die Sucherfolge nach Aussage des Landespilzsachverständigen Oliver Duty regional höchst unterschiedlich aus. Dort, wo es zwischenzeitlich ausreichend geregnet hat, würden Steinpilze in großer Zahl sprichwörtlich aus dem Boden schießen. Anderswo, beispielsweise im Raum Demmin, gingen die Sammler unterdessen weitestgehend leer aus.

Pilzberater sind rar gesät

Was aktuell fehlt, sind ausreichend Pilzberater, so Duty. Landesweit sind lediglich 43 Ehrenamtler unterwegs, von denen viele deutlich über 70 Jahre alt sind. Es fehlt vielerorts an fachlich gut ausgebildetem Nachwuchs: Wie wichtig die Arbeit ist, zeigt die hohe Quote an stark giftigen Pilzen, die Sammler zum Begutachten vorstellen.

Landespilzschau in Rostock

Gelegenheit dafür haben Pilzsammler auch bei der Landes-Pilzausstellung in Rostock, die das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) an diesem Wochenende wieder im Botanischen Garten mit ausrichtet. Während der Ausstellung und an allen Spätsommer- und Herbstwochenenden stehen im Botanischen Garten ehrenamtliche Pilzberater bereit, um Auskunft zu geben, ob gesammelte Pilze essbar, ungenießbar oder giftig sind.

Die Schau hat Tradition: Waren zum Start 1978 lediglich 31 Arten zu sehen, so sind es inzwischen zehn Mal so viele. Bei günstigem Witterungsverlauf können es bis zu 400 verschiedene Arten sein. 2002 musste die Ausstellung aufgrund extremer Trockenheit auch schon mal komplett ausfallen.

Giftnotruf Das Giftinformationszentrum Nord berät rund um die Uhr:

Tel. (0551) 192 40

Körbeweise Glück: Essbar oder giftig?

Das Sammeln von Pilzen im Wald ist ein sogenanntes Jedermannsrecht. Für den Eigenbedarf darf jedoch pro Erwachsener und Tag nur etwa ein Kilogramm Pilze geerntet werden. Auch die Naturschutzstation Zippendorf am Schweriner See öffnet seine Tore am Wochenende für Pilzberatungen. Alle Pilzberater des Landes sind zusammengefasst auf der Internetseite LAGUS zu finden.

