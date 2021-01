In Rostock getesteter Impfstoff steht offenbar vor Zulassung Stand: 22.01.2021 12:54 Uhr Wird bald der Corona-Impfstoff, der momentan auch an der Rostocker Universitätsmedizin an Menschen getestet wird, europaweit zugelassen? Laut dem Studienleiter könnte dies bereits zeitnah geschehen.

Offenbar steht der Corona-Impfstoff, der an der Rostocker Universitätsmedizin, in Hamburg und in Berlin getestet wird, kurz vor einer Zulassung. Bei den Impfstoff-Probanden habe es bisher keine sogenannten schwerwiegenden Ereignisse gegeben. Der bundesweite Studienleiter Emil Reisinger bestätigte, dass die Unterlagen bald vollständig bei der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) eingereicht seien.

Vereinfachte Logistik

Es geht um den Impfstoff des Herstellers Janssen Pharmaceuticals, einer Tochterfirma des amerikanischen Pharmaunternehmens Johnson & Johnson. Dieser Impfstoff wird seit gut einem halben Jahr getestet. Der Impfstoff könne laut Studienleiter bei normaler Kühlschrank-Temperatur aufbewahrt werden. Das vereinfache die Logistik für Impfungen. So könne auch in Arztpraxen problemlos geimpft werden.

Studie musste unterbrochen werden

Unabhängig von der Zulassung des Impfstoffes geht die Studie in Rostock bis ins kommende Jahr weiter, denn alle geimpften Probanden werden lange nachbeobachtet. Im vergangenen Herbst musst die Testung des Corona-Impfstoffes an der Universität Rostock vorübergehend ausgesetzt werden, weil bei einer Testreihe in den USA ein Teilnehmer ungeklärt krank geworden war.

