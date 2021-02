Stand: 24.02.2021 14:10 Uhr In MV wurde 2018 der meiste Müll je Einwohner eingesammelt

In Mecklenburg-Vorpommern ist im Jahr 2018 der meiste Verpackungsmüll pro Kopf bundesweit eingesammelt worden. Je Einwohner waren es 83 Kilogramm, hat das Statistische Landesamt mitgeteilt. Der bundesweite Durchschnitt lag demnach bei 68 Kilogramm. Im Nordosten haben private Verbraucher dem Amt zufolge 2018 insgesamt rund 133.000 Tonnen Verkaufsverpackungen in den gelben Sack beziehungsweise die gelbe Tonne gegeben, in Altpapiercontainer gesteckt oder in Glascontainer geworfen. Aus Industrie und Gewerbe in Mecklenburg-Vorpommern kamen 2018 rund 50.000 Tonnen Verpackungsmüll und damit rund 23.000 Tonnen weniger als 2007. | 24.02.2021 14:10