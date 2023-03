Stand: 19.03.2023 13:35 Uhr In MV vor Nazis versteckt: Mirjam Brudermann gestorben

Die Zeitzeugin Mirjam Brudermann ist Anfang der Woche in Israel verstorben. Als jüdisches Kind war sie von der Greifswalderin Mathilde Böckelmann in Pustow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) vor den Nazis versteckt worden. Dafür wurde ihr 2015 posthum die Ehrung als "Gerechte unter den Völkern" zuteil. Als Zeitzeugin war Mirjam Brudermann, geborene Fernbach, mehrfach Gast der Projektgruppe "Kriegsgräber" der Europaschule Rövershagen. In Zusammenarbeit mit ihnen, gab sie ihre Lebenserinnerungen unter dem Titel "Zwischen Dornen und Blüten" als Buch heraus. Sie wurde 93 Jahre alt.

