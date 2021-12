In MV kaum Impf-Möglichkeiten während der Feiertage Stand: 22.12.2021 15:52 Uhr Trotz der ausdrücklichen Aufforderung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an die Landkreise wird es während der Feiertage nur sehr wenige Impf-Möglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern geben.

Während der Weihnachts-Feiertage sind in Mecklenburg-Vorpommern nur sehr wenige Impf-Zentren geöffnet. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) sagte bei NDR MV Live, der Landkreis Rostock werde sein Impfzentrum öffnen. Im Kreis Nordwestmecklenburg wurde über eine Öffnung des Impfzentrums bislang noch nicht entschieden. Wie eine Umfrage von NDR MV Live ergab, bleiben in den anderen Landkreisen sowie in Schwerin und Rostock die Zentren über die Feiertage geschlossen. In der Regel wurde dies damit begründet, dass kein Personal zur Verfügung stehe.

Corona-Impfungen zwischen den Feiertagen

Direkt nach Weihnachten und vor Silvester allerdings sind vielerorts Impfungen möglich, Drese wies darauf hin, dass Termine über die Impfhotline des Landes oder über die Internet-Seite gebucht werden können. Gegebenenfalls werden auch die niedergelassenen Hausärzte Impfungen vornehmen. Angekündigt sind zudem viele freie Impftermine, für die kein Termin im Voraus notwendig ist.

Novavax Mitte Januar in MV verfügbar

Drese rechnet damit, dass der jüngst in der EU zugelassene Corona-Impfstoff von Novavax Mitte Januar in Mecklenburg-Vorpommern verfügbar sein wird. Er gehört zu den sogenannten Totimpfstoffen und damit eine Alternative für manche Menschen, die sich nicht mit den bislang verfügbaren Impfstoffen impfen lassen möchten. Drese appellierte dennoch, nicht bis Mitte Januar mit einer Impfung zu warten. Angesichts der Corona-Virusvariante Ominkron sei es notwendig, dass weiterhin „mit unverminderter Kraft“ geimpft werde. Da die Booster-Impfung inzwischen bereits drei Monate nach der Zweit-Impfung möglich ist, sollte ein bereits gebuchter Termin dafür, soweit die möglich ist, vorverlegt werden.

