In MV bisher keine Knappheit bei PCR-Tests Stand: 21.01.2022 06:00 Uhr Angesichts wieder zunehmender Infektionen werden auch in MV mehr PCR-Tests durchgeführt. Bisher ist dafür auch genügend Material vorhanden.

Der PCR-Test gilt als das zuverlässigste Verfahren, den Verdacht auf eine Coronavirusinfektion abzuklären. Das momentan steigende Testaufkommen führt auch zu erhöhter Belastung in den Laboren.

Ausreichend Material, aber zunhemend Personalmangel

Am PCR-Test-Material scheitert es nach Angaben von Prof. Karsten Becker von der Unimedizin Greifswald nicht. Allerdings macht dem Mikrobiologen aktuell der Personalmangel in den Laboren zu schaffen, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Labors der Unimedizin in Greifswald müssen aktuell im Vergleich zur vergangenen Coronawelle, das Zwei- bzw. Dreifache an PCR-Tests täglich untersuchen. Das sei unter anderem auf die hochansteckende Omikron-Variante zurückzuführen. An Spitzentagen werden in dem Labor rund 700 Tests täglich untersucht. Das Ergebnis liegt meist tagesaktuell vor. Ähnlich ist die Situation auch in den Laboren der Unimedizin Rostock.

Lauterbach will Priorisierung bei PCR-Tests

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will aus diesem Grund am Wochenende eine Beschlussvorlage zur Priorisierung der Auswertung von PCR-Tests vorlegen, die am Montag bei der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen werden soll. Demnach sollen Labore verpflichtet werden, vorrangig Proben von Beschäftigten aus Kliniken, Pflegeheimen sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und ambulanten Diensten zu untersuchen.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Laut Umfrage hohe Zustimmung zu Schutzmaßnahmen Im ARD-Deutschlandtrend halten 45 Prozent der Befragten die Regeln für angemessen. 27 Prozent gehen sie nicht weit genug. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 21.01.2022 | 06:00 Uhr