Impfzentrum in Waren nimmt Betrieb auf Stand: 19.01.2021 14:14 Uhr In Waren an der Müritz hat das zweite Impfzentrum des Kreises Mecklenburgische Seenplatte seine Arbeit aufgenommen. In der Region sind bereits rund 1.600 Personen geimpft worden.

Das Warener Impfzentrum befindet sich in der Turnhalle des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums im Westen der Stadt. Es ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ein Stadtbus hält ganz in der Nähe, zudem befindet sich vor dem Bildungszentrum ein großer Parkplatz. Ein zweites Impfzentrum betreibt der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Trollenhagen bei Neubrandenburg.

Seenplatte: Impfstoff für 1.700 Personen in dieser Woche erwartet

Geimpft wird, wer dazu eingeladen wurde und einen Termin bekommen hat. Da beide Zentren rund 50 Kilometer voneinander entfernt liegen, darf jeder wählen, an welchem Standort er geimpft werden möchte. Geimpft werden derzeit in der zweiten Runde Menschen, die älter als 80 sind, Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen sowie die Betreuer in diesen Häusern und medizinisches Personal. Insgesamt haben im Landkreis knapp 1.600 Menschen bereits die Impfung erhalten. In dieser Woche erwartet das Gesundheitsamt Impfstoff für weitere 1.700 Personen.

