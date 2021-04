Impfzentren über Ostern teils geöffnet - aber unterschiedlich lang Stand: 01.04.2021 14:47 Uhr Viele Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern werden auch über Ostern öffnen. Allerdings sind die Regelungen dazu regional ganz unterschiedlich.

Fast durchgängig geöffnet ist zum Beispiel das Zentrum in Laage, also das für den Landkreis Rostock. Nur Ostersonntag ist geschlossen. So ist es grundsätzlich in Nordwestmecklenburg. Am Ostermontag gibt es eine Sonderaktion: Personen, die im Landkreis wohnen und älter als 60 können sich in Wismar impfen lassen - mit Anmeldung vor Ort.

Ludwigslust-Parchim/Schwerin: Zentren bleiben Ostersonntag und Ostermontag geschlossen

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim und in Schwerin bleiben die Zentren am Ostersonntag ebenso wie am Ostermontag geschlossen. Im Kreis Vorpommern-Greifswald ist das unterschiedlich. In den Zentren in Pasewalk und Greifswald wird auch am Karfreitag und Ostermontag geimpft, in Anklam lediglich am Karfreitag. Auch im Kreis Vorpommern-Rügen wird nur am Karfreitag geimpft - und das nur in Stralsund.

Rostock/Seenplatte: Impfzentren über Ostern geschlossen

Die Impfzentren im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sowie in der Hansestadt Rostock bleiben von Karfreitag bis Montag sogar komplett geschlossen. Rostocks Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) erklärte gegenüber NDR 1 Radio MV, es sei nicht so viel Impfstoff vorhanden, dass auch über Ostern geimpft werden müsste. So meldet es auch der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

