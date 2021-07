Stand: 06.07.2021 14:34 Uhr Impfungen ohne Termin in Vorpommern-Greifswald

Ab sofort sind Corona-Impfungen im Impfzentrum des Kreises Vorpommern-Greifswald ohne Termin möglich. Verabreicht wird das Serum von Biontech/Pfizer. Der Kreis will so die Teams in den Impfzentren in Greifswald und Pasewalk besser auslasten und den Vorrat des verfügbaren Impfstoffs optimal nutzen. Rund 23 Prozent der Menschen im Kreis Vorpommern-Greifswald sind bereits vollständig geimpft, gut 30 Prozent haben ihre erste Impfung erhalten. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim bietet heute und morgen Erstimpfungen ohne Termin mit dem Wirkstoff Biontech/Pfizer an. | 06.07.2021 14:33