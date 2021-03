Stand: 30.03.2021 17:12 Uhr Impfen und Testen in MV: Minister Glawe beantwortet Ihre Fragen

Die neue Corona-Teststrategie des Landes führt in Mecklenburg-Vorpommern zu Irritationen. Offen ist zum Beispiel, welcher Test erforderlich ist, um künftig zum Friseur zu gehen oder in besonderen Geschäften einzukaufen - und wie diese verifiziert werden können. Auch bei der Terminvergabe für Impfungen gibt es Probleme. Darüber sprechen wir am Mittwoch ( 31. März) mit Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Gesundheitsminister beantwortet Fragen im Livestream

In einer Sondersendung zwischen 15 und 16 Uhr auf NDR 1 Radio MV beantwortet der Gesundheitsminister Ihre Fragen zur Impf- und Teststrategie in Mecklenburg-Vorpommern. Die Sendung übertragen wir an dieser Stelle live.

