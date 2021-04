Impfen für alle in Heringsdorf und Torgelow Stand: 24.04.2021 08:03 Uhr Impfen für alle: Im Kreis Vorpommern-Greifswald werden am heutigen Sonnabend wieder zwei Sonderimpfaktionen durchgeführt. In Heringsdorf und Torgelow können Menschen über 18 Jahre den AstraZeneca-Impfstoff erhalten. Weitere Impfaktionen gibt es in Gadebusch und Wismar.

In Heringsdorf wird von 9 bis 19 Uhr in der Ostseetherme geimpft. Zur Verfügung stehen dort 600 Impfdosen von AstraZeneca. An die Impfwilligen würden Impfmarken ausgegeben, teilte die Kreisverwaltung mit. So soll vermieden werden, dass Menschen wie zuletzt in Greifswald umsonst anstehen und ohne Impfung nach Hause gehen. Um Verkehrsbeeinträchtigungen zu vermeiden, bittet die Gemeinde darum, wenn möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Sonderimpftag zu kommen.

Auch in Torgelow wird geimpft

Eine zweite Impfaktion gibt es von 10 bis 16 Uhr in der Torgelower Stadthalle. Vor den Impfungen erfolge ein ausführliches Ärztegespräch, hieß es von der Kreisverwaltung. Impfwillige müssen über 18 Jahre alt sein. Mitzubringen sind Impf- und Personalausweis sowie - falls vorhanden - eine Medikamentenliste.

Weitere Impfaktionen in Gadebusch und Wismar

Auch in Gadebusch (Kreis Nordwestmecklenburg) gibt es heute zusätzliche Impfmöglichkeiten mit AstraZeneca-Impfstoff ohne Termin. An der Feuerwache stehen seit 8 Uhr 100 Dosen zur Verfügung. Seit dieser Woche ist das AstraZeneca-Vakzin für alle Impfwilligen ohne Altersbegrenzung freigegeben worden. Auch in Wismar gibt es heute Nachmittag einen zusätzlichen Impftermin mit AstraZeneca. Hier sollen 400 Dosen mit Termin verimpft werden. Sollten davon welche übrig bleiben, darf jeder vorbei kommen. Der Kreis will das über seine Webseite bekanntgeben.

