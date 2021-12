Impfaktion im Ostseestadion: Viele kamen zum Boostern Stand: 18.12.2021 16:11 Uhr Mehr als 300 Menschen haben am Sonnabendvormittag bei einer Impfaktion im Ostseestadion in Rostock eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Die meisten holten sich ihre Booster-Impfung ab, Erstimpfungen gab es kaum.

Die Impfaktion hatte Fußball-Zweitligist Hansa Rostock zusammen mit dem Hausärzteverband MV und der Kassenärztlichen Vereinigung angeboten. Sie richtete sich an Impfwillige über 30 Jahre, die mit dem Vakzin von Moderna immunisiert wurden. Fast alle wollten eine Auffrischungsimpfung, hieß es von den Organisatoren. Dagegen seien nur wenige Erstimpfungen verabreicht worden.

Elf Impfteams im Business-Club

Thematisch war die Impf-Aktion im Business-Clubs des Ostseestadions an den Fußball angelehnt: Elf Impfteams - angelehnt an die Spielerzahl im Fußball - setzten die Nadelstiche und führten die Immunisierungen durch. Die Teilnehmer lobten den unkomplizierten Ablauf ohne Anmeldung und Wartezeiten. Einige kamen in ihrer Hansa-Fanmontur. An den Impfkabinen mit Panomara-Blick auf den Rasen wurden auch viele Fotos geknipst.

1.000 Impfdosen waren vorbereitet

Dennnoch hat die Aktion die Erwartungen nicht ganz erfüllt. Mit den 300 verabreichten Impfungen war die Nachfrage geringer als erhofft. Denn die Impf-Teams aus Rostocker Arztpraxen und dem Landkreis hatten insgesamt 1.000 Impfdosen vorbereitet.

Weitere Informationen Corona-Ticker: Gesundheitsminister für schärfere Einreise-Regeln Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, soll schon vor der Abreise einen negativen PCR-Test vorlegen. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 18.12.2021 | 14:00 Uhr