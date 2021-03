Impf-Termine in MV ab sofort auch über Online-Portal Stand: 31.03.2021 17:34 Uhr Für eine Corona-Impfung in Mecklenburg-Vorpommern werden Termine ab sofort auch online vergeben. Das Online-Portal ist ein zusätzliches Angebot zur Impf-Hotline.

Bisher konnten Termine nur telefonisch vereinbart werden, dabei haben zahlreiche Impfberechtigte viel Zeit in Warteschleifen verbringen müssen. Heute und am Donnerstag ist die Online-Terminvergabe nur für die Priorisierungsgruppe 1 möglich, das sind zum Beispiel über 80-Jährige oder Menschen, die Pflegebedürftige betreuen.

Von Karfreitag an soll, so das Gesundheitsministerium, dieser Kreis auf die Priorisierungsgruppe 2 ausgeweitet werden. Das sind zum Beispiel über 70-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen. Online ausgewählt werden können dann Wochentag, grobe Uhrzeit und wo man die Impfung bekommen möchte. Nach drei bis vier Stunden soll die Terminbestätigung per Mail im Postfach sein.

