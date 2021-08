Immobilienpreise in MV steigen immer weiter Stand: 20.08.2021 15:00 Uhr Der Immobilienmarkt ist auch in Mecklenburg-Vorpommern von steigenden Preisen geprägt. Das geht aus einer aktuellen Studie der Landesbausparkasse hervor.

Die Immobilienpreise in Mecklenburg-Vorpommern steigen weiter. Das ist das Ergebnis einer Studie der Landesbausparkassen. Die höchsten Preise werden in Schwerin verlangt. Ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus kostet etwa 450.000 Euro. Das sind 185.000 Euro mehr als noch vor fünf Jahren. Der Standardpreis in Rostock liegt bei gut 400.000 Euro. In Greifswald sind die Preise in den letzten fünf Jahren um 100.000 Euro gestiegen, ein Haus kostet dort aktuell durchschnittlich 320.000 Euro. Wegen der aktuell günstigen Zinsen sei die Nachfrage nach Eigenheimen besonders hoch und weit größer als das Angebot, erklärte ein Sprecher der LBS Ost.

Hohe Preise auch im "Speckgürtel"

Das wirke sich auch auf die Preise in den "Speckgürteln" der Städte aus, heißt es. So werden in Bad Doberan durchschnittliche Preise von 230.000 Euro erzielt. Das sind 40.000 Euro mehr als im Vergleichszeitraum 2016. In den Städten Neubrandenburg liegen die Eigenheimpreisen bei 290.000 Euro (+95.000 Euro), Stralsund bei 275.000 Euro (+75.000 Euro) sowie Wismar und Neustrelitz bei 240.000 Euro. In Wismar sind die Preise in den vergangenen fünf Jahren um 90.000 Euro gestiegen, in Neustrelitz um 50.000 Euro.

Günstige Käufe in Demmin und Ludwigslust

Auch die Corona-Pandemie würde nicht dafür sorgen, dass die Preise sinken. Die Menschen würden sich eher gerade in Krisenzeiten nach einem sicheren Zuhause sehnen. Günstige Eigenheimpreise finden Interessierte in Güstrow mit 230.000 Euro, Boizenburg/Elbe mit 200.000 Euro, Hagenow mit 180.000 Euro, Demmin mit 170.000 Euro sowie in Ludwigslust, wo man den Hauskauf bereits mit 155.000 Euro verwirklichen kann.

