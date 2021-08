Stand: 20.08.2021 14:00 Uhr Immobilienpreise in MV steigen

Die Immobilienpreise in Mecklenburg-Vorpommern steigen weiter. Das ist das Ergebnis einer Studie der Landesbausparkassen (LBS). Die höchsten Preise werden in Schwerin verlangt. Ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus kostet etwa 450.000 Euro. Das sind 185.000 Euro mehr als noch vor fünf Jahren. Der Standardpreis in Rostock liegt bei gut 400.000 Euro und in Greifswald durchschnittlich bei 320.000 Euro. Wegen der aktuell günstigen Zinsen sei die Nachfrage nach Eigenheimen besonders hoch und weit größer als das Angebot, erklärte ein Sprecher der LBS Ost. Auch die Corona-Pandemie würde nicht dafür sorgen, dass die Preise sinken. Die Menschen würden sich eher gerade in Krisenzeiten nach einem sicheren Zuhause sehnen. | 20.08.2021 14:00