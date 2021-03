Stand: 26.03.2021 14:54 Uhr Immer mehr junge Menschen in MV rutschen in Richtung Armut

Jeder dritte junge Mensch im Land gilt als armutsgefährdet. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes hervor. 32,8 Prozent der Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 25 haben weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung zur Verfügung. Acht Jahre zuvor waren es mit 23 Prozent deutlich weniger. Als Grund dafür sehen die Statistiker vor allem die niedrigen Löhne für Berufseinsteiger in Dienstleistungsberufen und befristete Beschäftigungsverhältnisse. Junge Frauen seien dabei etwas häufiger betroffen als junge Männer. In der Gesamtbevölkerung war die Armutsgefährdung dem Amt zufolge mit 13,4 Prozent deutlich geringer als in der Gruppe der jungen Menschen. | 26.03.2021 14:54