Stand: 10.09.2020 06:46 Uhr - NDR 1 Radio MV

Immer mehr jugendliche Komasäufer in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sind im vierten Jahr in Folge mehr Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gekommen. 2018 wurden 537 sogenannte Komasäufer gezählt, wie die Krankenkasse DAK unter Berufung auf das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Demnach stieg diese Zahl im Vergleich zu 2017 um 13,5 Prozent und damit das vierte Jahr in Folge. | 10.09.2020 06:46