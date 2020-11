Stand: 13.11.2020 13:16 Uhr Immer mehr Studierende in MV verlieren ihren Nebenjob

Rund 40 Prozent der Studierenden im Land haben in der Corona-Zeit ihren Nebenjob verloren. Das schätzt der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) Rostock. Die Hilfen aus der Politik würden nicht ausreichen, um die Existenzprobleme der Studierenden zu lösen, so die Studierendenvertreter. Runtergerechnet seien es gut 30 Euro pro Kopf. Diese Hilfe habe lediglich einen Gießkanneneffekt, so Philipp Leist vom AStA Rostock. Studierendenvertreter fordern bereits seit Monaten BAföG für alle Studierende. | 13.11.2020 13:16