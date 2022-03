Immer mehr Personalausfälle wegen Corona in MV Stand: 23.03.2022 06:31 Uhr Die Corona-Pandemie hinterlässt weiterhin deutliche Spuren in Mecklenburg-Vorpommern. Landesweit klagen immer mehr Betriebe über Personalmangel.

Der coronabedingt hohe Krankenstand macht den Betrieben in Mecklenburg-Vorpommern zunehmend zu schaffen. Deutlich spürbar sind die vielen Ausfälle vor allem im Bus- und Bahnverkehr im Land. So muss der Verkehrsverbund Vorpommern-Rügen immer wieder einzelne Fahrten ausfallen lassen - am Mittwoch zum Beispiel im Stralsunder Stadtverkehr. Teilweise sind auch Schulbusfahrten betroffen.

Fahrten in Rostock und Schwerin fallen aus

In der Region Neubrandenburg fallen noch bis mindestens Freitag Züge aus. Betroffen sind die meisten Verstärkerzüge zwischen Neustrelitz und Neubrandenburg. Auch bei der Rostocker Straßenbahn AG heißt es, das Limit sei nun erreicht: Dort sind aktuell 80 der insgesamt 350 Mitarbeitenden krank, ähnlich sieht es auch in Schwerin aus. In beiden Städten kommt es dadurch zu vereinzelten Fahrausfällen. Auch in vielen anderen Branchen ist die Situation ähnlich brisant.

Krankenhäuser an der Überlastungsgrenze

So mussten Krankenhäuser und Pflegedienste schon auf Notfallbetreuung umstellen. Laut Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) fallen in manchen Kliniken derzeit bis zu 30 Prozent des Personals aus. Stationen hätten deshalb geschlossen werden müssen. Auf der anderen Seite gebe es zahlreiche Corona-Patienten.

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns will den Landtag in einer Sondersitzung am Donnerstag über eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen entscheiden lassen. Die bisherigen Regelungen könnten demzufolge über den 2. April hinaus bis zum 27. April zu verlängert werden.

