Stand: 17.08.2019 10:15 Uhr

Imker im Nordosten rechnen mit "ordentlicher" Ernte

Die Imker in Mecklenburg-Vorpommern gehen von zufriedenstellenden Ergebnissen bei der diesjährigen Honigernte aus. Nach Angaben des Landesverbandes der Imker hat jedes Bienenvolk im Land durchschnittlich 38 Kilogramm Honig produziert. Das sei zwar etwas weniger als im Vorjahr, aber dennoch ein ordentliches Resultat, sagte der Vorsitzende des Landesimkerverbands, Torsten Ellmann. Zumal die Erträge der Frühtracht wegen des kühlen Frühjahres bundesweit geringer ausgefallen seien.

Spitzenvölker erzielten bis zu 80 Kilogramm

Besonders ergiebig war demnach die Honigernte im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Dort seien sogar 48 Kilogramm pro Bienenvolk geerntet worden, hieß es vom Verband. An besonders guten Standorten und bei mehrmaligem Umsetzen der Bienenstöcke seien vereinzelt mit Spitzenvölkern auch 70 bis 80 Kilogramm erzielt worden.

Gute Erträge in Nordwestmecklenburg und Rostock

Auch in Nordwestmecklenburg und der Stadt Rostock sehen die Erträge gut aus. Im Kreis Vorpommern-Rügen dagegen kämen auf ein Bienenvolk nur 25 Kilogramm Honig, so Ellmann. Die anderen Landkreise lägen dazwischen. Im Schnitt werde nur etwa ein Drittel des Honigs vom Imker geerntet, sagte Ellmann. Je nach Sammelmenge würden die Waben dazu zwei bis drei Mal in der Saison geschleudert. Zwei Drittel verblieben im Stock als Nahrung für die Bienen und ihren Nachwuchs.

Verband fordert mehr Blütenpflanzen

Ellmann fordert, dass Kommunen und Gartenbesitzer mehr blütenträchtige Pflanzen säen oder anbauen, damit Bienen und Hummeln mehr Möglichkeiten zum Pollensammeln haben. Laut Verband gibt es in Mecklenburg-Vorpommern rund 2.800 Imker mit rund 27.300 Bienenvölkern. Immer mehr junge Menschen würden sich der Imkerei widmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 17.08.2019 | 12:00 Uhr