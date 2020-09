Stand: 07.09.2020 15:55 Uhr - NDR 1 Radio MV

Imbiss-Brand: Verdacht auf Stromdiebstahl

Nach einem Feuer am Wochenende in einem Imbiss am Bahnhof in Neubrandenburg hat der Brandursachenermittler keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gefunden. Beim Verfolgen der Spur sind die Ermittler dafür aber auf Ungereimtheiten bei der Stromzufuhr gestoßen. Der Brandexperte hat am Gebäude Kabel entdeckt, die da so nicht hingehören, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Deshalb wurde Anzeige erstattet wegen des Verdachts des Stromdiebstahls.

Brandermittlungen dauern noch an

Ob diese möglicherweise illegale Zuleitung aber auch tatsächlich die Ursache für den Brand war, das ist noch offen. Die Ermittlungen dauern an, hieß es. Bei dem Feuer am Sonnabend war der Imbiss eines 57-Jährigen komplett zerstört worden. Der Schaden wurde bisher mit rund 30.000 Euro angegeben. Verletzt wurde niemand.

