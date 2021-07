Stand: 20.07.2021 11:21 Uhr Im Bärenwald Müritz entsteht großes 3D-Streetart-Bild

Am Bärenwald Müritz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) entsteht ab heute ein 40 Quadratmeter großes 3D-Streetart-Bild. Besucher sind eingeladen die Entstehung in den kommenden Tage zu beobachten. Am Donnertag soll das Werk der Künstlerin Jana Schneider fertig sein. Besucher können es sich dann rund zwei Wochen lang anschauen. Laut Bärenwald ist das Bild nur schwer von der Realität zu unterscheiden, weil es mit einer räumlichen Tiefe gestaltet wird. | 20.07.2021 11:21