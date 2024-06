Illegales Glücksspiel in MV: Landeskriminalamt zählt deutlich mehr Fälle Stand: 25.06.2024 11:45 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach Angaben des Landeskriminalamts immer mehr Fälle von illegalem Glücksspiele. 2023 wurden 99 Fälle registriert. Die Dunkelziffer wird höher geschätzt. Hauptgrund sei vor allem der Online-Bereich.

Das Landeskriminalamt registriert immer mehr illegales Glücksspiel in Mecklenburg-Vorpommern. Das liege vor allem an nicht zertifizierten Online-Spielen, heißt es vom Landeskriminalamt. Im vergangenen Jahr waren es 99 Fälle. In 83 Fällen wurde wegen der Beteiligung an unerlaubten Glücksspielen ermittelt. In den anderen 16 Fällen ging es um unerlaubte Veranstaltung solcher Spiele. Die Dunkelziffer schätzt das Landeskriminalamt noch höher.

Banken melden verdächtige Transaktionen

Zum Vergleich: Noch vor zwei Jahren waren es insgesamt fünf Fälle, 2021 sogar nur drei. Der Anstieg lässt sich auf zahlreiche Geld-Transaktionen der Tatverdächtigen mit nicht lizenzierten Glücksspielanbietern zurückführen, erklärt ein Sprecher des LKA. Wenn die Bank einen Verdacht hat, leitet die Polizei ein Strafverfahren ein. So hätte es auffällig oft Meldungen über Teilnahmen an nicht zertifizierten Online-Glücksspielen mit Sitz in Malta gegeben.

Es drohen Freiheitsstrafen

Wird man erwischt, drohen Geldstrafen. Die Beteiligung an einem illegalen Glücksspiel kann außerdem mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten bestraft werden. Wer ein illegales Glücksspiel veranstaltet, muss darüber hinaus mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen.

