Stand: 11.02.2021 15:08 Uhr Illegaler Waffenbesitz: Urteil gegen Ex-Elitepolizisten rechtskräftig

Die Bewährungsstrafe gegen einen ehemaligen Elite-Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern unter anderem wegen Kriegswaffenbesitzes ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig verwarf die Revision der Staatsanwaltschaft Schwerin. Der Mann war am Landgericht Schwerin zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der BGH entschied nun aber, dass das Urteil des Landgerichts keine Rechtsfehler aufweise. Ermittler hatten im Haus des Mannes in der Nähe von Schwerin unter anderem eine Maschinenpistole und mehrere Tausend Schuss Munition gefunden worden. Er hatte auch Kontakt zur rechten Prepper-Gruppe "Nordkreuz". | 11.02.2021 15:07