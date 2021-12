Illegale Party in Neubrandenburg durch Polizei aufgelöst Stand: 06.12.2021 06:34 Uhr Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in Neubrandenburg eine illegale Party beendet. Auf die Feiernden kommen Bußgelder wegen Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung zu.

In Neubrandenburg hat die Polizei eine illegale Party aufgelöst. Die Feier mit knapp 100 Teilnehmern ist nicht angemeldet gewesen - wegen der aktuellen Corona-Infektionslage im Kreis Mecklenburgische Seenplatte sind derartige Veranstaltungen auch nicht zulässig.

Party in leer stehendem Gebäude in Gewerbegebiet

Ein Zeuge hatte sich in der Nacht zu Sonntag bei der Polizei gemeldet und auf die illegale Feier hingewiesen. Getroffen hatten sich die jungen Leute im Alter von 16 bis 21 Jahren in einer leer stehenden Baracke im Gewerbepark in der Warliner Straße. Die Polizei beendete die Veranstaltung und nahm die Personalien des Organisators sowie der Teilnehmer auf.

Verfahren wegen Verstoß gegen Corona-Verordnung

Laut Polizei verhielt sich der Großteil der Partygänger kooperativ. Sowohl gegen den Veranstalter als auch gegen die Feiernden wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung eingeleitet. Wie hoch das Bußgeld für die Teilnehmer wird, ist nicht klar. Das werde in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ordnungs- und dem Gesundheitsamt ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.12.2021 | 06:30 Uhr