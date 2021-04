Illegale Party bei Bad Doberan: "Superspreading-Ereignis" Stand: 09.04.2021 18:30 Uhr Hohenfelde bei Bad Doberan: Was als kleine, aber illegale Feier in einer Kiesgrube begann, wird offenbar zum Superspreading-Ereignis und hat für die Region weitreichende Folgen. Nachweislich fünf junge Menschen haben sich mit Corona infiziert.

Im Landkreis Rostock wird weiterhin fieberhaft nach Jugendlichen gesucht, die am zweiten April bei einer illegalen Jugendparty in Hohenfelde bei Bad Doberan dabei waren. 22 junge Leute hätten bereits ermittelt werden können, das teilt der Landkreis mit. Wie es hieß, meldeten sich sechs von ihnen nach einem öffentlichen Aufruf am Freitag selbst beim Gesundheitsamt. Landrat Sebastian Constien (SPD) bezeichnet die Party als "Superspreading-Ereignis", das sich nicht kontrollieren lasse. Bekannt sei bisher, dass fünf der Partyteilnehmenden mit dem Corona-Virus infiziert sind. Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock bittet nun erneut alle an der Party beteiligten Jugendlichen dringend darum, sich bei der Behörde zu melden. Die Ausbreitung des Virus soll gestoppt werden.

Keine Strafe für's Melden

Wie ein Landkreissprecher betont, würden Mithilfe und Mitwirkung bei den Ermittlungen des Gesundheitsamtes nicht bestraft. Es sei wichtig, die Infektionsketten, die von der Party ausgehen und sich in die Region zwischen Bad Doberan, Kühlungsborn, Kröpelin und Satow erstrecken, zu erkennen und zu unterbrechen. Der Landkreis hat bereits eine Allgemeinverfügung gegen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der illegalen Feier erlassen. Die besagt, dass sich alle, die daran teilgenommen haben, in Quarantäne begeben müssen.

Britische Mutation - drei Schulen betroffen

Bereits jetzt sind von den Infektionen mit der gefährlicheren, britischen Mutation drei Schulen in Bad Doberan betroffen - die Regionale Schule Am Kamp, die Regionale Schule Buchenberg und das Friderico-Francisceum-Gymnasium. Die Befürchtung ist, dass sich durch weitere, unerkannte Fälle das Virus weiter verbreitet und sich in der Folge noch deutlich mehr Einschränkungen für die Region ergeben. Offenbar hatten am Karfreitag Anwohner die illegale Party entdeckt und die Polizei gerufen. Als die Beamten ankamen, liefen die Gäste weg. Zunächst hatte dem niemand eine größere Bedeutung beigemessen - bis erste Infektionen auftauchten und sich ein Zusammenhang mit der Feier herstellen ließ. Für den Landkreis Rostock meldet das Landesamt für Gesundheit am Freitag 67 neue Corona-Infektionen, damit steigt der Inzidenzwert für den Landkreis deutlich von 85,3 auf jetzt 104,7.

