Illegale Einreise über Mecklenburg-Vorpommern - was bedeutet das?

Dass in den vergangenen Wochen mehr Flüchtlinge in die EU gelangen, liegt vor allem am belarusischen Diktator Alexander Lukaschenko. Die Bundesregierung wirft ihm vor, Menschen aus Krisenregionen gezielt einfliegen zu lassen und dann an die EU-Außengrenze zwischen Belarus und Polen zu bringen, um die EU zu destabilisieren. Es heißt, Lukaschenko benutze die Menschen als Waffe. Es fehle an einer gemeinsamen Migrationspolitik der EU, es müsse an einer Lösung des Zustroms gearbeitet werden.