Stand: 22.01.2022 16:03 Uhr Ilka Lochner aus MV nicht im CDU-Bundesvorstand

Die CDU-Politikerin Ilka Lochner ist nicht in den Bundesvorstand ihrer Partei gewählt worden. Auf dem CDU-Parteitag verpasste die ehemalige Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin von Laage den Einzug in das Gremium. Lochner hatte sich um einen Sitz im Bundesvorstand beworben, weil sie wollte, dass der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern in diesem vertreten ist. Für die 26 Vorstandsposten hatte es insgesamt 38 Bewerbungen gegeben Zum Bundesvorsitzenden wurde, wie erwartet, Friedrich Merz gewählt, der sich in einer Mitgliederbefragung durchgesetzt hatte. | 22.01.2022 16:03

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 22.01.2022 | 08:00 Uhr