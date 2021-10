Stand: 04.10.2021 14:15 Uhr IHK zeichnet NDR als Top-Ausbildungsbetrieb aus

Der NDR ist auch in diesem Jahr Top-Ausbildungsbetrieb. Die IHK zu Schwerin hat diese Auszeichnung nun schon im elften Jahr in Folge an das Landesfunkhaus übergeben. Insgesamt wurden 62 Unternehmen aus Westmecklenburg ausgezeichnet. Um den Titel bewerben sich die Betriebe selbst. Voraussetzung ist, dass dort bereits mindestens fünf Jahre ausgebildet wird. | 04.10.2021 14:15

