Stand: 30.09.2020 18:20 Uhr IHK-Wirtschafts-Medienpreis vergeben

Die drei Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern haben in Greifswald ihren Medienpreis "Rufer" vergeben. Dabei wurden auch Autoren des NDR Landesfunkhauses geehrt. Für den Hörfunk bekam Silke Hasselmann den mit 2.000 Euro dotierten Preis. Sie hatte sich in der NDR 1 Radio MV Sendung Das Forum mit den Auswirkungen des Brexits auf das Land beschäftigt. Anerkennungen bekamen zudem Matthias Schümann und Enno Schröter ebenfalls für die Sendung Das Forum. In der Kategorie Fernsehen ging der Preis an das ZDF, im Bereich Print an den "Nordkurier". | 30.09.2020 18:19