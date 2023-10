IHK-Konjunkturumfrage: Wirtschaft fürchtet Krisenwinter Stand: 26.10.2023 19:30 Uhr Die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern schätzen ihre wirtschaftlichen Aussichten wieder schlechter ein. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern im Land.

Einer Konjunkturumfrage der drei Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern zufolge verschlechtert sich derzeit die Wirtschaftslage im Land. An der Umfrage beteiligten sich knapp 800 Firmen. Nach einer kurzen wirtschaftlichen Aufhellung im Frühjahr fürchte die Wirtschaft, in einen weiteren Krisenwinter gehen zu müssen, so der Präsident der IHK zu Schwerin, Matthias Belke.

Rund zwei Drittel der Unternehmen vor Problemen

Die Belastungsgrenze vieler Firmen sei erreicht, sagte Belke. Nur noch gut ein Drittel der Unternehmen spricht in der Konjunkturumfrage von einer guten Lage. Unter den Industrie-, Handels-, Bau- und Verkehrsfirmen haben 66 Prozent ihre Geschäftslage als "schlecht oder befriedigend" angegeben, im Frühjahr waren dies noch 54 Prozent. Die Aussichten seien düster. 38 Prozent der Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern erwarten schlechtere Geschäfte. Das sind elf Prozentpunkte mehr als im Frühjahr.

"Die Stimmung trübt sich ein", kommentierte IHK-Hauptgeschäftsführer Torsten Haasch. Das liege auch an den hohen Energiepreisen und der mangelnden Inlandsnachfrage. Die IHKs fordern von der Politik, zur Unterstützung der Unternehmen auf Steuererhöhungen zu verzichten und den Bürokratieabbau voranzutreiben.

Rostock: Lage besser als im Vorjahres-Herbst

Am Donnerstag hat die IHK zu Rostock in der Hansestadt ihre eigene Herbst-Konjunkturumfrage vorgestellt. Antworten von insgesamt 352 Unternehmen wurden dafür ausgewertet. Demnach hat der Geschäftsklimaindex nach einer kurzen Aufhellung in der ersten Jahreshälfte seinen Abwärtstrend fortgesetzt und ist auf 91 Punkte gefallen. In Mecklenburg-Vorpommern sowie deutschlandweit liege der Wert bei 92 Punkten. Im Vergleich zum Tiefstwert von 74 Indexpunkten zur Hochphase der Energiekrise im Herbst 2022 sei der aktuelle Umfragestand aber deutlich besser.

