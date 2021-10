Stand: 21.10.2021 17:30 Uhr IHK-Jahresempfang in Rostock: Gauck für qualifizierte Einwanderung

In Rostock haben 400 Gäste aus Wirtschaft und Politik in der Stadthalle am Jahresempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) teilgenommen. Festredner war Alt-Bundespräsident Joachim Gauck. Er forderte eine qualifizierte Einwanderung, um den stetig wachsenden Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Die Zahl der unbesetzten Stellen steige kontinuierlich an, allerdings seien die Branchen noch unterschiedlich betroffen. Der Mangel werde sich weiter verschärfen, so Gauck, wenn die Menschen aus der sogenannten Baby-Boomer-Zeit in Rente gehen. "Jetzt so zu tun, als wäre dieses Land wie früher mit den einheimischen Kräften in die Zukunft zu führen, ist einfach ein Irrglaube." | 21.10.2021 17:30

