Hygieneplan für neues Schuljahr vorgestellt

Die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sollen nach den Sommerferien feste Schülergruppen bilden, um das Infektionsrisiko zu verringern und Kontakte nachvollziehen zu können. Das sieht der Corona-Hygieneplan für das neue Schuljahr vor, den das Bildungsministerium erlassen hat. Innerhalb dieser Schüler-Gruppen gilt der Mindestabstand von anderthalb Metern nicht mehr. Die Gruppen sollen einander im Schulalltag möglichst nicht oder nur mit Abstand begegnen.

Je zwei Klassenstufen sollen eine Gruppe bilden

Laut Bildungsministerium werden alle Klassen der Stufen eins bis vier an den Grundschulen zu einer Gruppe zusammengefasst. In den älteren Jahrgängen an den weiterführenden Schulen bilden demnach jeweils zwei Klassenstufen eine Gruppe - also alle Klassen der Stufe fünf und sechs; die siebten und achten Klassen, die Klassen der neunten und zehnten Stufe sowie die elften und zwölften Klassen. Berufliche Schulen sollen maximal 400 anwesende Schülerinnen pro Schultag als Gruppe definieren.

Digitaler Unterricht als Ergänzung

Allgemeinbildende Schulen werden an allen Wochentagen Präsenzunterricht anbieten - in der Grundschule mindestens vier - an den weiterführenden Schulen mindestens fünf Stunden. Ergänzend dazu soll Unterricht digital erteilt werden, vorwiegend zum Üben und Festigen. Zeitversetzter Unterricht von Klassenstufen ist dem Hygieneplan zufolge möglich. Die Pausen müssen für die jeweiligen Schülergruppen getrennt organisiert werden.

Schulbeginn am 3. August

Am 3. August beginnt für mehr als 150.000 Schüler und ihre Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern das neue Schuljahr, in dem wieder täglich Unterricht erteilt werden soll. Ebenfalls ab Anfang August soll die Betreuung in den Kitas und Horten wieder uneingeschränkt wie vor der Pandemie erfolgen.

Kostenlose Tests für Lehrer und Erzieher

Nach dem neuen Hygieneplan des Bildungsministeriums können sich außerdem alle Lehrer und auch die Kita-Erzieher bis zu den Herbstferien fünf Mal freiwillig und kostenlos auf Corona testen lassen. Für die Tests bei niedergelassenen Ärzten seien mehr als zwei Millionen Euro aus dem MV-Schutzfonds bereitgestellt worden, hieß es aus dem Ministerium.

