Stand: 29.09.2021 16:42 Uhr Hungerstreik-Klimaaktivist Jeschke nicht mehr auf Intensivstation

Der Greifswalder Klima-Aktivist Henning Jeschke befindet sich fünf Tage nach Ende des Hungerstreiks in Berlin noch immer im Krankenhaus. Schwache Herztöne hatten den Ärzten Sorge bereitet. Die Intensivstation konnte Jeschke nach eigenen Angaben bereits verlassen, er werde jetzt in der Kardiologie der Berliner Charité behandelt. Am Freitag soll er voraussichtlich das Krankenhaus verlassen können. Jeschke war in Berlin gemeinsam mit fünf weiteren Personen über drei Wochen in einen Hungerstreik getreten. Zuletzt hatte er gefordert, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz solle vor der Wahl den Klima-Notstand ausrufen. Scholz war darauf nicht eingegangen, hatte aber in einem Telefonat ein persönliches Treffen zugesagt. | 29.09.2021 16:41

