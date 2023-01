Hund in Rostock ausgesetzt: Unbekannte binden Tier an Baum

Stand: 14.01.2023 11:49 Uhr

Ein ausgesetzter Hund ist am Freitagabend im Rostocker Stadtteil Dierkow von der Polizei gerettet worden. Anwohner fanden das Tier angeleint an einen Baum. Zuvor hatte er offenbar stundenlang gebellt - und so auf sich aufmerksam gemacht.