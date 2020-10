Hubschraubereinsatz: Tourist aus Feuchtgebiet gerettet Stand: 07.10.2020 06:43 Uhr Bei einem gut fünfstündigen Rettungseinsatz haben Polizei und Feuerwehr in der Rostocker Heide einen Touristen gerettet. Der Bayer hatte sich verirrt und war in sumpfiges Gelände geraten.

In der Nähe von Rostock hat am Dienstagabend ein verirrter Tourist einen Hubschraubereinsatz ausgelöst. Der 30-jährige Bayer sei mit dem Fahrrad auf dem Ostseeradweg von Zingst in Richtung Rostock unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Im Naturschutzgebiet zwischen Markgrafenheide und Graal-Müritz habe er sich zu Fuß verlaufen und gegen 19.30 Uhr die Polizei alarmiert.

Ortung nur mit Huschrauber möglich

In dem morastigen und von Schilfgürteln durchzogenen Feuchtgebiet konnten die Beamten den Mann in der Dunkelheit zunächst nicht finden. Mit Hilfe eines Hubschraubers wurde er schließlich geortet. Feuerwehrleute gelangten zu Fuß und mit einem Schlauchboot zu dem Urlauber, so dass er nach fünf Stunden wohlbehalten aus der ausweglosen Situation gerettet wurde.